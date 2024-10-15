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15 октября, 14:08

Василия Ливанова выписали из больницы

Российского актёра Василия Ливанова выписали из больницы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас 89-летний артист находится на амбулаторном лечении, он дома вместе с женой.

У Василия Ливанова загноилась рана после операции с остановкой сердца
У Василия Ливанова загноилась рана после операции с остановкой сердца

Напомним, ранее 89-летний актёр пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла его в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. В итоге народному артисту РСФСР удалили смертельно опасный тромб. Во время операции произошла непредвиденная ситуация — у актёра временно остановилось сердце, тем не менее он смог выкарабкаться. Он находился в реанимации и был подключён к ИВЛ.

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kino-teatr.ru

Николь Вербер
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