Тест: Деверь, шурин и сноха — даже ваша бабушка не знает семейные связи на 7/7

12 сентября отмечается День семейного общения — отличный повод вспомнить о своих родных и близких. Семья — это не только родители, дети и супруги, но и целая система сложных родственных отношений, которая иногда больше похожа на запутанный клубок. Этот тест определит, насколько хорошо вы разбираетесь в хитросплетениях родственных связей, и поставит точку в вопросе: «А есть ли у меня деверь?»

Первый шаг к тому, чтобы расположить к себе новых родственников, — запомнить, как называются ваши узы, второй — надеяться на лучшее. Но эти тести несклоняемы, когда дело касается их семьи: читайте про звёздных пап, которые порвут любого за своих дочек. Так же ранее мы писали про топ-3 знака зодиака, с которыми лучше не связывать жизнь, ведь они известны как худшие жёны.