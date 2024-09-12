Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 15:15

Тест: Деверь, шурин и сноха — даже ваша бабушка не знает семейные связи на 7/7

Семья — это не только тепло и поддержка, но и многообразие родственных отношений. Знаете ли вы, кто такой шурин и чем золовка отличается от снохи?

12 сентября отмечается День семейного общения — отличный повод вспомнить о своих родных и близких. Семья — это не только родители, дети и супруги, но и целая система сложных родственных отношений, которая иногда больше похожа на запутанный клубок. Этот тест определит, насколько хорошо вы разбираетесь в хитросплетениях родственных связей, и поставит точку в вопросе: «А есть ли у меня деверь?»

Первый шаг к тому, чтобы расположить к себе новых родственников, — запомнить, как называются ваши узы, второй — надеяться на лучшее. Но эти тести несклоняемы, когда дело касается их семьи: читайте про звёздных пап, которые порвут любого за своих дочек. Так же ранее мы писали про топ-3 знака зодиака, с которыми лучше не связывать жизнь, ведь они известны как худшие жёны.

Тест: В СССР все знали эти цитаты из «Служебного романа», слабо ответить на 6/6?
Тест: В СССР все знали эти цитаты из «Служебного романа», слабо ответить на 6/6?
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture, © Freepik / rawpixel.com

Василиса Тихонова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров