Гадание в день Ираиды Спорной: Как предсказать судьбу с помощью свечей и зеркала

В воскресенье, 6 октября, в России будет отмечаться народный праздник Ираида Спорная. С этим днём связано множество старинных традиций и ритуалов. В частности, можно предсказать судьбу с помощью свечей. О мистическом явлении рассказала эзотерик Инна Алексеева.

Она подчеркнула, что для ритуала потребуются две свечи: белая и чёрная. Проводить таинство следует после уединения. Перед зажжением свеч нужно задать вопрос или загадать желание.

«Наблюдайте за пламенем: если белая свеча горит ярко и ровно, это знак благоприятного исхода. Если чёрная свеча начинает трещать или дымиться, возможно, вам стоит обратить внимание на свои внутренние барьеры», — объяснила эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, В день Ираиды Спорной можно провести другой ритуал. Следует вечером при свете свечей встать перед зеркалом и включить музыку. По словам мистика, необходимо будет внимательно проконтролировать свои эмоции.

«Если в отражении вы видите себя уверенным и счастливым, это хороший знак. Если же возникают негативные чувства, возможно, стоит пересмотреть свои цели», — отметила Алексеева.