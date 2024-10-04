«Большая перемена» и «Розыгрыш»: Разбираем с психологом типажи учителей из кино Педагоги из кино учат не только предметам, но и жизни. Life.ru рассказывает о пяти типажах учителей кино СССР и их психологических особенностях. 4 октября, 13:30 День учителя 2024: Какими в СССР видели идеальных учителей и отражали эти типажи в кино. Обложка © Коллаж Life.ru, фото © kino-teatr, kino-teatr, kino-teatr

День учителя 5 октября — это отличный повод вспомнить о тех педагогах, которые оставили след не только в жизни учеников, но и в культуре. Особенно ярко образы преподавателей представлены в советском кино — и это не случайно. Учителя на экране — это, как правило, символы и знаний, и различных типажей людей, каждый из которых по-своему влияет на учеников и оставляет глубокий след в их судьбах. Сегодня с психологом Life.ru разберёт несколько самых популярных киноучителей, рассмотрит их типажи и попытается понять, как эти образы отражают реальность.

1. Илья Семёнович Мельников из фильма «Доживём до понедельника»

Вячеслав Тихонов в роли учителя истории Ильи Мельникова из фильма «Доживём до понедельника». Фото © kino-teatr

Илья Семёнович — тот самый учитель, которого многие вспоминают с благодарностью спустя годы. Это человек строгий и принципиальный, иногда даже чрезмерно. Он требует от своих учеников высоких стандартов, но и сам следует этим правилам неукоснительно. Его метод работы часто вызывает недовольство у подростков, которым сложно понять, почему нужно так усердно работать. Однако годы спустя, когда ученики осознают, что благодаря такому подходу получили качественные знания, они начинают ценить своего педагога. Такой тип учителя — настоящий профессионал, он ставит образовательные цели выше всего остального.

«На личном фронте у Ильи Семёновича наверняка такие же сложности. Прежде всего, такой тип людей крайне редко бывает эмоционально доступным. Харизматичный, привлекательный, но уж слишком строгий и правильный. Девушки от таких ожидают завышенных требований к себе и могут избегать близкого общения», — делится с Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский. Эксперт отмечает, что подобный типаж учителей может вызывать сопротивление у подростков. Однако именно такие педагоги формируют у учеников навыки самостоятельности и ответственности. Их строгость — это способ дать ученикам инструмент для достижения успеха в будущем.

2. Мария Васильевна Девятова из фильма «Розыгрыш»

Евгения Ханаева как строгая, но справедливая Мария Девятова в фильме «Розыгрыш». Фото © kino-teatr

Мария Васильевна — строгая учительница, но за её внешней холодностью скрывается искренняя забота о своих учениках. Она не боится применять дисциплину и требовать много, однако в подходе всегда чувствуется внимание героини. Этот типаж учителя можно встретить довольно часто: за суровой внешностью скрывается человек, готовый поддерживать своих учеников в трудные моменты и давать им чувство уверенности.

Важным фактором для преподавателя является проявление доброты и заботы о своих учениках. Несмотря на грозный вид, Мария Васильевна умеет создавать атмосферу доверия каждому ученику в её классе. Станислав Самбурский Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор дзен-канала «Экологичный психолог»

С точки зрения психологии такие учителя особенно важны в подростковом возрасте, когда ученикам нужно чёткое руководство и границы. При всей строгости такие педагоги не только помогают подросткам развиваться академически, но и учат жизненным урокам — о том, как важно быть дисциплинированным и ответственным.

3. Нестор Петрович Северов из фильма «Большая перемена»

Михаил Кононов — романтичный и сомневающийся Нестор Северов из «Большой перемены». Фото © kino-teatr

Нестор Петрович — необычный герой. Он пришёл в школу случайно, но сумел завоевать любовь учеников благодаря своей доброте и мягкости. Этот тип учителя сомневается в себе и в своих способностях, что делает его особенно близким для учеников. Нестор Петрович показывает, что учитель — это не только человек, несущий знания, но и тот, кто сам находится в поиске.

С точки зрения психологии этот типаж учителя может быть очень эффективным для создания доверительных отношений с учениками. Его уязвимость и готовность признавать свои ошибки делают Нестора Петровича настоящим другом для учеников, что особенно важно в кризисные моменты.

Его романтические отношения тоже говорят о том, что у человека совершенно не развит эмоциональный интеллект. Он выбрал себе объектом обожания девушку, которая уже находилась в отношениях, и прилип к ней как банный лист. Станислав Самбурский Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор дзен-канала «Экологичный психолог»

Эксперт продолжает, говоря, что в фильме не показано, каким образом сложилась их пара, но начало отношений в формате «этому лучше дать, иначе не отстанет» не приведёт к счастливой совместной жизни. «При всей внешней мягкости этот человек проявляет себя как тиран, который не мытьём, так катаньем заставляет бедную девушку вступить с ним в отношения. Убеждает, что ей это нужно. Если бы этот фильм снимали сейчас, конечно, все нарциссические черты характера Нестора Петровича показали бы ярче, а его несчастная будущая жена уже в конце первой серии ходила бы с фингалом», — поясняет психолог.

4. Виктор Сергеевич Служкин из фильма «Географ глобус пропил»

Константин Хабенский в роли ироничного Виктора Служкина из «Географ глобус пропил». Фото © kino-teatr

Виктор Служкин оказался в роли учителя по воле случая, но неожиданно для себя нашёл в этом своё призвание. Его ироничный стиль общения с учениками и непринуждённый подход к преподаванию делают Виктора любимцем класса. Он понимает, что не все дети одинаковы, и находит подход к каждому, хотя часто это выходит за рамки привычных педагогических методов.

Этот герой более современный, и его мотивация более приземлённая по сравнению с учителями из советских фильмов. Он думает о финансовой стабильности и том, как обеспечить свою семью. Станислав Самбурский Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор дзен-канала «Экологичный психолог»

Психолог отмечает, что такой типаж учителя показывает высокий уровень адаптивности. Он не боится экспериментировать с подходами к обучению и готов брать на себя ответственность за результаты своей работы. При этом его ирония помогает ему наладить контакт с учениками, что делает процесс обучения более лёгким и приятным. «Однако ироничность Служкина может сыграть против него. Виктору Сергеевичу, находясь в достаточно консервативной организации, важно не только адаптироваться среди учеников, но и обеспечить себе уважение со стороны коллег. Для этого вентиль ироничности нужно будет прикрутить», — говорит эксперт.

5. Надежда Васильевна Шевелёва из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Барбара Брыльска как Надежда Шевелёва в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!». Фото © kino-teatr

Надежда Васильевна — учительница, которая не только преподаёт, но и пытается научить своих учеников думать. В фильме она не показана в классической роли преподавателя, а её фраза про попытки научить «шевелить мозгами» выделяет Надежду Васильевну как педагога с глубоким пониманием своей миссии. «Надя — чуткая и эмпатичная девушка. Такие люди зачастую и в работе с детьми проявляют доброту, заботу и уважение», — объясняет Станислав Самбурский.

Психолог подчёркивает, что такие учителя играют важную роль в жизни учеников. Они не просто передают знания, но помогают детям находить себя, развиваться и мыслить критически. Эти педагоги создают в классе атмосферу доверия и взаимопонимания, что способствует эффективному обучению.

Каждый из этих типажей учителей — это не просто персонажи из фильмов СССР, но и отражение реальных людей, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Независимо от того, строгие они или мягкие, эти учителя оставляют в нас след. И в праздник День учителя важно вспомнить, что каждый из них по-своему вносит вклад в наше образование и формирование как личности. Пройдите тест Life.ru «В СССР все знали эти цитаты из «Служебного романа», слабо ответить на 6/6?».