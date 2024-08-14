4 правила грибника: В Союзе дачников объяснили, как собраться на тихую охоту и вернуться с "трофеями" Глава Союза дачников Чаплин: В России около 400 видов съедобных грибов 14 августа, 05:00 Наиболее популярны в России белые грибы, подберёзовики, подосиновики, лисички, опята и шампиньоны. Обложка © Freepik.com / kireyonok-yuliya

В конце лета в России стартует удивительная пора — время сбора грибов. Этот период, богатый на разнообразные природные дары, каждый год превращает наш отдых на природе в настоящее мини-приключение. Грибы — это не только кулинарное сокровище, но и возможность ближе познакомиться с окружающей природой, проявить наблюдательность и терпение. О том, как правильно подойти к тихой охоте, что надеть, что взять с собой, Life.ru объяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, в России насчитывается около 400 видов съедобных грибов. Наиболее популярными из них являются белые, подберёзовики, подосиновики, лисички, опята и шампиньоны. Каждому виду свойственны свои сезонные особенности и места произрастания. Например, белые грибы предпочитают солнечные лесные поляны, подберёзовики дружат с берёзой, а лисички любят мохнатые уголки леса. Чтобы сбор грибов приносил только радость и удовольствие, важно соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил.

Знайте грибы "в лицо"

Никогда не следует собирать грибы, если вы не уверены в их съедобности. Ошибка может стоить здоровья. Возьмите с собой справочник или воспользуйтесь приложениями для определения грибов, советует Чаплин.

Используйте правильную экипировку

Для похода в лес наденьте удобную обувь и одежду с длинными рукавами и брюками, которые защитят вас от насекомых и царапин. Берите нож и корзину: грибы стоит срезать ножом, а не выдёргивать, чтобы не повредить грибницу. Для сбора лучше использовать лукошко или корзину, а не пластиковый пакет, в котором грибы могут "задохнуться". Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

Изучите опасных двойников

У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Например, у лисичек есть "опасный собрат" — ложная лисичка. Особое внимание уделяйте морфологическим различиям.

Не забывайте про экологическую этику

Сбор грибов требует от нас и определённых навыков экологической этики. Никогда не уничтожайте несъедобные или незнакомые грибы: каждая грибница играет важную роль в экосистеме леса, подчеркнул Чаплин. Помните, что лес — дом для многих живых существ, бережно относитесь к его ресурсам и следуйте правилу "не оставлять следов".

Кстати, благодаря погодным условиям в столичном регионе началась основная грибная волна. В лесах уже можно найти белые грибы, подберёзовики, лисички, моховики, маслята, вёшенки. А вот привычных для осени опят и говорушек пока нет.