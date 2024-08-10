Миколог рассказал, какие грибы можно собрать сейчас в Подмосковье

Любителей тихой охоты призвали уже сейчас идти в лес. Благодаря погодным условиям в столичном регионе началась основная грибная волна. Об этом рассказал "Вечерней Москве" миколог, грибник, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

"Белые подберёзовики, лисички, моховики, маслята, вёшенки уже присутствуют. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы идти в лес за грибами", — рассказал специалист.

При этом он отметил, что пока в лесах нет привычных для осени опят и говорушек. На редкие деликатесные грибы типа чёрных лисичек наткнуться в Подмосковье практически невозможно.

"В подмосковных лесах всё не так хорошо с редкими деликатесными грибами. Их почти нет. Здесь скорее надо ориентироваться на индивидуальный вкус грибников — что им нравится. Некоторые считают деликатесными грибы-зонтики, другие любят есть млечники, а некоторые считают деликатесными грибами лисички. Зависит от вкуса", — подчеркнул Вишневский.