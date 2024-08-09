Россиянка нашла сатанинский гриб

Жительница Пензенской области нашла гриб, который взбудоражил весь Интернет. Евгения обнаружила такую необычную находку на красной ножке в лесу Мокшанского района. Брать в руки и разрезать гриб женщина не решилась. Об этом она рассказала в соцсетях.

Необычный гриб в Пензенской области. VK / Евгения Железнова

"Он такой страшный, что мне не хотелось его и разглядывать, трогать, ногой перевернула и фото сделала. Рос в смешанном лесу, с преобладанием дуба", — написала Евгения.

Одни пользователи сразу же подумали, что гриб — "сатанинский". Это достаточной зловещий вид, который способен довести до летального исхода. Вторые предположили, что это редкий деликатесный боровик ле Галь (Rubroboletus legaliae). В соцсетях разгорелась самая настоящая грибная дискуссия.

Лесные знатоки посоветовали Евгении в следующих раз не боятся грибов и резать их, чтобы определить вид. Цвет мякоти на срезе, скорость и характер её изменения на воздухе могут многое рассказать о принадлежности гриба к тому или иному виду.