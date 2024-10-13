Врач подсказала, как потушить пожар в желудке при гастрите

Осенью часто обостряется гастрит, особенно при простудных заболеваниях и плохом питании. Эта болезнь сопровождается неприятными ощущениями, жжением и даже болями в области живота. Как успокоить воспалённый желудок и облегчить своё самочувствие не только при помощи лекарств, объяснила РИА «ФедералПресс» гастроэнтеролог София Кардашова.

Врач напомнила, что самолечение – это не выход из ситуации, так как оно может привести к обострению гастрита. Некоторые лекарства, такие как антибиотики и обезболивающие раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая ещё большее воспаление. Поэтому очень важно обратиться за советом к специалисту, который подберёт нужный препарат и дозу.

Кроме того, усугубить течение гастрита может курение и алкоголь. По словам Кардашовой, никотин замедляет заживление слизистой желудка, а спиртное раздражает её, увеличивая риск язв и эрозий. Поэтому от вредных привычек лучше отказаться.

Врач также посоветовала избегать лишнего стресса, заниматься физкультурой и находить время для отдыха. Психоэмоциональная стабильность напрямую влияет на работу пищеварения и уменьшает риски обострения гастрита.