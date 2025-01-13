Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 02:56

«Подходим к концу»: Британский учёный сделал пугающий прогноз о судьбе человечества

Учёный Уайтмен: Повышение средней температуры на 1,5 градуса — тревожный сигнал

Повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 году стало поводом для тревоги всего у мира. Впрочем, это вряд ли подтолкнёт страны к решительным мерам. Об этом заявил учёный Гейл Уайтмен из Эксетерского университета в Англии. Его слова приводятся в журнале Nature.

«Мы подходим к концу того, что, как мы думали, было безопасной зоной для человечества», — считает Уайтмен.

Учёный выразил уверенность, что этот вопрос станет одной из ключевых тем следующего саммита ООН по климату. Он состоится в Бразилии.

«Мир к этому не готов». Учёные предупредили о надвигающейся глобальной зиме
«Мир к этому не готов». Учёные предупредили о надвигающейся глобальной зиме

Ранее Life.ru сообщал, что прошлый год стал самым жарким в истории Москвы за всю историю метеонаблюдений. Ожидается, что к 2060 году температура на планете повысится уже на три градуса. Особенно быстро это произойдёт в регионах с высокой плотностью населения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lamyai

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Новости науки
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar