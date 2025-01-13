«Подходим к концу»: Британский учёный сделал пугающий прогноз о судьбе человечества
Учёный Уайтмен: Повышение средней температуры на 1,5 градуса — тревожный сигнал
Повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 году стало поводом для тревоги всего у мира. Впрочем, это вряд ли подтолкнёт страны к решительным мерам. Об этом заявил учёный Гейл Уайтмен из Эксетерского университета в Англии. Его слова приводятся в журнале Nature.
«Мы подходим к концу того, что, как мы думали, было безопасной зоной для человечества», — считает Уайтмен.
Учёный выразил уверенность, что этот вопрос станет одной из ключевых тем следующего саммита ООН по климату. Он состоится в Бразилии.
Ранее Life.ru сообщал, что прошлый год стал самым жарким в истории Москвы за всю историю метеонаблюдений. Ожидается, что к 2060 году температура на планете повысится уже на три градуса. Особенно быстро это произойдёт в регионах с высокой плотностью населения.
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