«Подходим к концу»: Британский учёный сделал пугающий прогноз о судьбе человечества

Повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 году стало поводом для тревоги всего у мира. Впрочем, это вряд ли подтолкнёт страны к решительным мерам. Об этом заявил учёный Гейл Уайтмен из Эксетерского университета в Англии. Его слова приводятся в журнале Nature.