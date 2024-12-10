Перемены климата: Температура на Земле станет выше на 3 градуса к 2060 году

Американские учёные установили, что к 2060 году температура в большинстве регионов мира повысится на три градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Результаты исследования специалистов были опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Профессоры Ной Диффенбо и Соня Сеневиратне на протяжении нескольких лет занимались исследованием использования методов машинного обучения для построения прогноза изменения климата Земли. Их работа направлена на создание более точных и детализированных моделей, которые смогут учитывать все особенности регионов.

Недавно учёные сделали ещё одно важное открытие: температура на Земле превысит целевые показатели Парижского соглашения по климату уже в ближайшие десятилетия. Это произойдёт в середине 2030-х годов и в 2040-2050 годах. В связи с этим исследователи решили дополнительно изучить, что произойдёт с климатом в эти же сроки.

Профессоры выделили 34 крупных участка на поверхности Земли и просчитали, как изменятся температуры на их территории в ближайшие несколько десятилетий. Для этого они использовали 10 самых актуальных климатических моделей. С помощью искусственного интеллекта, а именно нейросети, они смогли объединить результаты расчётов и значительно повысить точность прогнозов.

Исследования показали, что в большинстве регионов температура будет повышаться значительно быстрее, чем ожидалось раньше. К 2060 году в 26 из 34 изученных зон Земли температура увеличится на 3 градуса Цельсия, а в 31 из 34 регионов среднее повышение составит 2 градуса Цельсия.

Особенно быстро, как отмечают учёные, температуры будут расти в регионах с высокой плотностью населения, таких как Южная Азия, Средиземноморье, Центральная Европа и некоторые участки Африки южнее Сахары. Эти территории уже сейчас переживают сильное влияние климатических изменений, которые могут привести к большему количеству катастроф — от экстремальных волн жары до сильных засух и наводнений.