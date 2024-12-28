«Мир к этому не готов». Учёные предупредили о надвигающейся глобальной зиме По мнению вулканологов, высока вероятность извержения, сравнимого со знаменитым событием 1815 года, только в современном мире его последствия окажутся ещё более тяжёлыми. 27 декабря, 21:23 Учёные предупредили о «вулканической зиме» после крупного извержения. Обложка © Кадр из фильма «Послезавтра» режиссер Роланд Эммерих, сценарист Джеффри Начманофф, Роланд Эммерих / Kinopoisk

На этой карте климатологи показали, насколько холоднее обычного оказался 1816 год для Европы. Примерно то же самое случилось тогда в Северной Америке. Событие вошло в историю как «год без лета», а ещё как «год нищеты» и «тысяча восемьсот насмерть замёрзший». Люди в июне ходили в зимней одежде, отапливали дома, посреди лета выпадал снег.

Карта изменений средних температур в Европе в 1816 году, известном как «год без лета». Фото © Wikipedia / Giorgiogp2

Ещё целое столетие после этого практически никто не понимал, почему случилась такая напасть. Лишь в 1920 году климатологов осенило, что в 1815 году в Индонезии произошло одно из крупнейших извержений вулкана в истории человечества: вулкан Тамбора выбросил в атмосферу полторы сотни миллиардов кубометров вещества.

И то, что произошло через год в США и Европе, — не что иное, как «вулканическая зима»: огромные массы извергнутого из земных недр материала подбросило гораздо выше облаков — в стратосферу, а там всё это стремительно распространилось и создало целую «пелену», которая частично закрыла собой солнечный свет. По примерным оценкам, в среднем глобальные температуры тогда упали на один градус, но это только кажется небольшим похолоданием, а на самом деле оно принесло с собой неурожаи и голод.

Гораздо более слабое повторение того события мир увидел в 1991 году: вулкан Пинатубо на Филлиппинах изверг 15 миллионов тонн пепла и газа, и этого хватило, чтобы временно охладить планету на полградуса.

Извержение вулкана Пинатубо в 1991 году. Фото © Wikipedia / T. J. Casadevall, U.S. Geological Survey

Недавно американские вулканологи поделились тревожными соображениями: сейчас, спустя два века после знаменитого извержения Тамборы, есть весомые основания ожидать настоящего повторения этого бедствия в нынешнем столетии. По их оценкам, такая вероятность составляет 1 к 6.

Когда именно этого ожидать — не возьмётся сказать никто, но одно учёным совершенно ясно: мир не готов к такому повороту. Профессор Университета Женевы Маркус Штоффель заявил, что следующее столь мощное извержение породит настоящий «климатический хаос».

Учёные подчеркнули, что для современного мира последствия такого события окажутся ещё более ощутимыми: из-за глобального потепления всё в атмосфере распространяется быстрее и интенсивнее, поэтому похолодание окажется более серьёзным. По мнению экспертов, в результате могут сильно пострадать крупнейшие страны – производители продовольствия: США, Китай и Россия. Исследователи заявили, что по всему миру необходимо разработать алгоритмы действий на случай подобной катастрофы — и не только планы эвакуации, но и способы доставки продовольствия голодающим.

Авторы Александр Бочаров