Грибникам рассказали, как отличить сморчки от ядовитых строчков

С приходом весны в лесах начинают появляться первые сморчки — необычные грибы с морщинистыми шляпками, которые ценятся за уникальный вкус. Однако их сбор требует особой осторожности, предупреждает РИА «ФедералПресс». По данным издания, сморчки можно найти в лиственных лесах, на старых пожарищах и вырубках, в парках и лесопарковых зонах. Однако собирать грибы вдоль дорог или в промышленных зонах опасно, потому что они могут накапливать тяжёлые металлы и токсины.

Важно отличить съедобные сморчки от опасных строчков, которые содержат токсин гиромитрин. Ядовитые грибы округлые с бесформенной складчатой шляпкой, напоминающей грецкий орех, в то время как сморчки имеют вытянутую форму с ячеистой шляпкой, внутри полую. Кстати, перед готовкой сморчки нужно вымачивать в холодной воде 1–2 часа для удаления песка и насекомых. Затем следует двойное отваривание по 15–20 минут с последующим сливом воды и тщательной промывкой.

Нельзя собирать перезревшие грибы, так как они накапливают токсины. Также не рекомендуется покупать сморчки у неизвестных продавцов. Если же после употребления появились симптомы отравления — тошнота, рвота, головокружение, боли в животе, слабость или желтушность кожи — необходимо немедленно вызвать скорую помощь.