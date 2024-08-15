Счета компании лидера Uma2rman заблокировали, пока певец гастролировал по России
SHOT: ФНС заблокировала счета компании Кристовского из-за долга в 390 тысяч
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский. Обложка © VK / Группа UMA2RMAN / U2N / Алена Морозова
Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского. По информации SHOT, певец не заплатил около 390 тысяч рублей
Как выяснил телеграм-канал, компанию ООО "Ума" музыкант учредил в 2022 году — тогда собирался открыть кафешку и основательно готовился. Но чуть позже его планы изменились: от идеи кафе отказался, но контору закрывать не стал. В итоге счета компании заблокировали: повис долг 390 тысяч, а декларации в ФНС вовремя не предоставили.
Сам 48-летний Кристовский гастролирует по России со своей группой, ближайший концерт состоится в Карелии в эту субботу. Рестобизнесом заниматься не планирует.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что на Кристовского подали в суд — от него требовали вернуть долг 14 тысяч рублей за корпоративную связь в несуществующем кафе.