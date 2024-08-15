Счета компании лидера Uma2rman заблокировали, пока певец гастролировал по России

Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского. По информации SHOT, певец не заплатил около 390 тысяч рублей

Как выяснил телеграм-канал, компанию ООО "Ума" музыкант учредил в 2022 году — тогда собирался открыть кафешку и основательно готовился. Но чуть позже его планы изменились: от идеи кафе отказался, но контору закрывать не стал. В итоге счета компании заблокировали: повис долг 390 тысяч, а декларации в ФНС вовремя не предоставили.

Сам 48-летний Кристовский гастролирует по России со своей группой, ближайший концерт состоится в Карелии в эту субботу. Рестобизнесом заниматься не планирует.