5 самых удачливых знаков китайского гороскопа, которым везёт всегда и во всём

Вы когда-нибудь встречали людей, которые словно купаются в успехе? Кажется, что где бы те ни оказались, их повсюду сопровождает удача — и в карьере, и в любви, и даже в выборе самых удачных маршрутов в пробках. Возможно, они просто родились под счастливой звездой? Или, что ещё вероятнее, их зодиакальный знак наделил мощным магнетизмом к успеху. В китайском гороскопе есть пять знаков, для которых удача — это практически синоним их существования.

Дракон: Властелин успеха

Пять самых удачливых знаков китайского гороскопа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Годы рождения: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Если кто-то и рождён править миром, то это, без сомнения, Дракон. Люди, появившиеся на свет в годы этого знака зодиака, с самого рождения ощущают внутреннюю силу и уверенность. Они как будто знают, что их ждёт нечто большее, чем остальных. Драконы не просто уверены в себе — они излучают эту силу на окружающих, что делает их естественными лидерами. В бизнесе Драконы превращают любые возможности в золото, словно следуя древней китайской мудрости: "Куда течёт вода — туда идёт жизнь". Драконы не мелочатся и не зависят от чужого мнения, что позволяет им свободно двигаться вперёд и достигать новых высот.

Обезьяна: Мастер адаптации

Китайский гороскоп: топ-5 везунчиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Годы рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Обезьяна — это тот знак китайского гороскопа, который всегда выходит сухим из воды. Жизненные трудности для них — не повод для уныния, а скорее вызов, который они принимают с азартом. Прямолинейные, честные и невероятно общительные, Обезьяны быстро находят общий язык с людьми. Это помогает им строить полезные связи и обходить все жизненные преграды. И вот что интересно — Обезьяны не просто ловко маневрируют между препятствиями, они делают это с улыбкой на лице. Их энергичность и умение приспосабливаться делают их неуязвимыми перед невзгодами, а из любой сложной ситуации они выходят победителями.

Свинья: Оптимизм как оружие

Узнайте, кому всегда везёт по китайскому гороскопу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Свинья — это знак, который знает, как брать от жизни лучшее. Их оптимизм и жизнерадостность делают рождённых в эти годы людей словно непроницаемыми для плохих событий. В то время как другие люди могут часами переживать свои неудачи, Свинья уже строит планы на будущее. Эти люди верят в лучшее и умеют привлекать в свою жизнь всё самое светлое. Их добродушие и щедрость притягивают к ним верных друзей и партнёров, а финансовые вопросы для них обычно решаются так же легко, как утренний кофе. Если бы у удачи был друг, это определённо была бы Свинья.

Крыса: Интуиция — ключ к успеху

Кто родился под счастливой звездой: пять знаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Годы рождения: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Крысы — это те, кто всегда на шаг впереди. Их сильная интуиция позволяет избегать неприятностей и выбирать правильный путь в любой ситуации. Эти люди обладают уникальной способностью чувствовать, кто перед ними — друг или враг, и принимают решения, основываясь на этих ощущениях. Благодаря врождённой прозорливости Крысы редко сталкиваются с предательством или неудачами в отношениях. Более того, их способность притягивать успех иногда просто поражает — они всегда оказываются в нужное время в нужном месте. Это те люди, которые знают, что удача любит подготовленных.

Лошадь: Бесконечная энергия

Самые удачливые знаки зодиака по китайскому гороскопу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Лошади — это люди, которые никогда не унывают. Их энергия и жизнелюбие делают их магнитом для успеха. В коллективе они обычно занимают роль "души компании", заряжая всех вокруг своей жизнерадостностью. Эти люди не будут жаловаться на жизнь — они скорее найдут способ исправить ситуацию и двигаться дальше. Лошадей всегда окружают верные друзья и партнёры, что помогает им решать любые проблемы и делать жизнь ярче и насыщеннее. В их мире нет места унынию — только позитив, действие и движение вперёд.