Астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, кого до осени ждёт "золотое время"

Август 2024 года в астрологии считается временем возможностей и перемен. Для кого-то этот месяц оказался сложным, а кто-то сумел грамотно воспользоваться подарками Вселенной. Несмотря на то что осень уже совсем близко, август всё ещё диктует свои правила, поэтому расслабляться рано. Недавно астролог Тамара Глоба сделала прогноз и раскрыла, каким трём знакам зодиака улыбнётся удача в последнюю неделю лета. Чего ждать счастливчикам и как не упустить звёздный час, рассказал Life.ru.

Знак зодиака Телец: вы получите по заслугам

Гороскоп для Тельцов на август 2024 года: представителям этого знака зодиака улыбнётся удача. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Тельцов наконец-то настигнет вознаграждение. Проделанная раннее работа начнёт приносить плоды, поэтому представителям земного знака зодиака нужно готовиться "собирать урожай". В последнюю неделю августа 2024 года у Тельцов возможен карьерный рост, их влияние будет расти буквально с каждым часом. Главное — не поймать звёздную болезнь от такого быстрого взлёта. В любовной сфере всё будет складываться гармонично. Этот период станет отличным временем, чтобы сблизиться со второй половинкой и поговорить по душам. Также представителям знака зодиака Телец стоит обратить внимание на жилищный вопрос — велика вероятность, что до конца августа появится прекрасная возможность выгодно приобрести недвижимость.

Знак зодиака Овен: вы будете на высоте

Август-2024 для Овнов станет месяцем новых возможностей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Овнам буквально наступает на пятки успех. Кажется, этот знак зодиака станет настоящим триумфатором в конце августа. На работе всё будет складываться хорошо, велика вероятность повышения зарплаты и должности, так что в этот период нельзя падать в грязь лицом. Чтобы Овны ни задумали — всё получится, ведь удача на их стороне. Личная жизнь наконец-то приятно удивит. Возможны новые знакомства. Для тех, кто уже состоит в отношениях, последняя неделя августа станет прекрасным временем, чтобы высечь особенную искру и разжечь более яркий огонь. За деньги представителям знака зодиака Овен тоже можно не переживать, главное — не упустить момент и грамотно проинвестировать свои накопления, тогда дивиденды не заставят себя ждать.

Знак зодиака Рак: пора готовиться к переезду

Гороскоп для Раков на неделю: возможны кардинальные перемены в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Последняя неделя лета сулит Ракам переезд и смену работы. Изначально может показаться, что такие перемены не на пользу, однако очень скоро представители этого знака зодиака поймут, что судьба на их стороне. Новое место работы откроет и новые возможности. Также появится шанс получить хорошую должность и, конечно, повысить свой уровень жизни. Тем, кто давно хотел начать работать сам на себя, надо постараться не упустить возможность, но нужно быть готовыми к плотной и интенсивной работе. Ракам на этой неделе необходимо найти время и для семьи. Совместный отдых отлично скажется на взаимоотношениях с партнёром и детьми.