Только у прирождённых богачей в натальной карте есть эти три планеты

Когда мы говорим об астрологии и деньгах, то часто слышим о домах натальной карты. Но что это вообще такое? Если вы новичок в астрологии, то представление об этих терминах может показаться немного запутанным. Давайте разберёмся в астрологической системе и поймём, как она работает и почему именно три планеты — какие именно, расскажем позже — оказывают мощное влияние на финансовое благополучие.

Что такое дома в астрологии?

Какие планеты в натальной карте дарят богатство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shyntartanya

Натальная карта — это своего рода снимок неба в момент вашего рождения. Она разделена на 12 частей, которые называются домами. Каждый связан с определённой сферой жизни, будь то деньги, семья, карьера или личные отношения. Эти дома формируются в зависимости от времени и места вашего рождения — и их положение уникально для каждого человека.

В каких домах искать финансовый успех. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bada1

Вот основные дома, связанные с финансами: Второй — дом личных финансов и материальных ресурсов. Он показывает, как вы зарабатываете деньги, ценности и отношение к материальному миру. Восьмой — дом общих ресурсов и наследства. Он управляет финансами, которые вы можете получать через других людей (например, наследство, инвестиции), а также деньги, приходящие через партнёров или бизнес. Пятый — дом удовольствий и спекуляций. Хотя пятый дом часто ассоциируется с развлечениями и детьми, он также связан с рискованными вложениями и игрой на деньги. Если здесь находятся определённые планеты, это может указывать на удачу в таких делах. Одиннадцатый — дом надежд и мечтаний. Символизирует ваши долгосрочные цели и мечты, включая финансовые. Он также связан с кругом друзей и социальными группами, которые могут влиять на ваши финансовые возможности.

Теперь, когда мы поняли основные дома, давайте посмотрим, как определённые планеты, расположенные в этих домах, могут повлиять на вашу финансовую ситуацию.

Юпитер — планета масштабов и богатства

Астрология и деньги: что говорят планеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Юпитер известен как планета удачи и расширения. Когда Юпитер расположен во втором или восьмом домах, это может означать, что у вас есть природная способность притягивать деньги и расширять свои финансовые ресурсы. Например, Юпитер во втором доме может указывать на человека, который легко находит возможности для заработка и увеличения своего капитала. В восьмом доме Юпитер в силах принести удачу в инвестициях, наследстве и других источниках доходов, связанных с общими ресурсами.

Венера — планета любви и роскоши

Почему у богатых есть особенные планеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Венера — планета красоты, удовольствий и денег — также играет ключевую роль в натальной карте. Её присутствие во втором доме может говорить, что человек ценит роскошь и способен зарабатывать деньги через эстетику и творчество. В восьмом доме Венера может указывать на удачное финансовое партнёрство или получение денег через брак или другие союзы. Важно, чтобы Венера находилась в гармоничных аспектах с другими планетами, такими как Юпитер или Плутон, для максимального финансового благополучия.

Плутон — планета трансформации и больших денег

Плутон — это планета, которая управляет трансформацией и большими деньгами. Её присутствие в восьмом доме может указывать на человека, способного привлекать большие суммы через инвестиции, бизнес или даже наследство. Плутон обладает способностью радикально изменять финансовое положение, превращая любые усилия в значительный капитал. Если Плутон также находится в благоприятном аспекте с Юпитером или Венерой, это может быть признаком внезапного и большого богатства.

Что это значит для вас?

Натальная карта и планеты Юпитер, Венера и Плутон — ключ к деньгам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio