Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 18:30

Коридор затмений в сентябре 2024 года, как пережить самый опасный период в году

В сентябре 2024 года начнётся коридор затмений — опасное астрологическое явление, которое не всем удаётся пережить без потерь.

Сентябрь уже на пороге, и вместе с ним приходит новый вызов — коридор затмений. Этот опасный период, который случается дважды в год, начнётся уже в сентябре 2024 года. Астрологи сравнивают его с экзаменом, когда вам придётся отвечать за всё, что вы делали ранее. В ближайшее время вас ждут непростые моменты, и важно знать, как к ним подготовиться. Life.ru расскажет о датах коридора затмений 2024 года, его опасностях и как к ним подготовиться.

Что такое коридор затмений

Влияние коридора затмений на жизнь людей: как избежать неприятностей в опасный период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Влияние коридора затмений на жизнь людей: как избежать неприятностей в опасный период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Коридором затмений принято считать период между солнечным и лунным затмениями, которые наступают с разницей примерно в две недели. По словам астрологов, небесные тела таким образом переходят из одного пространства в другое, создавая переполох на Земле. Как правило, это явление нередкое, ведь его можно наблюдать от двух до четырёх раз в год, однако на людей оно оказывает негативное влияние.

Коридор затмений в сентябре 2024 года: точные даты и особенности

Когда начнётся и закончится коридор затмений в сентябре 2024 года — точные даты коридора затмений с 18 сентября по 2 октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sdecoret

Когда начнётся и закончится коридор затмений в сентябре 2024 года — точные даты коридора затмений с 18 сентября по 2 октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sdecoret

Ближайший коридор затмений, с которым столкнётся человечество, наступит уже 18 августа и продлится до 2 октября. Напомним, что в 2024 году таких периодов всего лишь два, первый затменный коридор начался 25 марта, а закончился 8 апреля. Уникальность сентябрьского коридора заключается в том, что он станет последним на оси Овен – Весы, в которую Земля вошла 18 июля 2023 года. Речь идёт о кармической оси, которая меняется каждые полтора года и заставляет людей уделить максимальное внимание одной из сфер жизни. Ось Овен – Весы отвечает за отношения (любовные, социальные, рабочие и др.). 25 января 2025 года наступит ось Дева – Рыбы, которая раскроет тему "служения". Поэтому важно не упустить последний шанс, чтобы как следует поработать над существующими отношениями или найти вторую половинку.

Что нельзя делать с 18 сентября по 2 октября

Как вести себя во время коридора затмений в сентябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Как вести себя во время коридора затмений в сентябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Коридор затмений является очень важным и в то же время опасным периодом, поэтому важно соблюдать определённые правила, чтобы не навредить себе в будущем. Так, с 18 сентября по 2 октября астрологи не рекомендуют:

  • Начинать новые проекты в любой сфере. Этот период способен загубить даже самый перспективный проект, поэтому лучше отложить его начало до более благоприятного времени.
  • Веселиться и заводить новые знакомства. Коридор затмений — хорошее время для того, чтобы побыть наедине с собой и подумать о будущем, так что шумные компании точно никому не пойдут на пользу. Также в этот период лучше не впускать в свою жизнь новых людей, иначе они могут принести немало проблем.
  • Летать на самолётах. Это связано с тем, что в коридоры затмений часто происходят масштабные трагедии, поэтому от перелётов лучше воздержаться, чтобы лишний раз не рисковать жизнью.

Как подготовиться к коридору затмений

Перед коридором затмений нужно завершить все важные дела, чтобы не продолжать их в опасный период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Freebilly Photography

Перед коридором затмений нужно завершить все важные дела, чтобы не продолжать их в опасный период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Freebilly Photography

Так как во время коридора затмений действуют множество ограничений, людям следует заранее к нему готовиться. Вот что необходимо успеть сделать до 18 сентября:

  • Закрыть все нерешённые вопросы.
  • Провести важные переговоры, иначе их придётся отложить минимум на две недели.
  • Сделать все важные дела, иначе во время коридора затмений они будут обречены на провал.
  • Съездить в отпуск. Во-первых, перед тяжёлым периодом не помешает напитаться энергией, а во-вторых, мы помним, что в коридор затмений лучше не летать на самолёте.
  • Не ссориться с близкими, ведь в противном случае недопонимание затянется надолго.

Как известно, небесные тела сильно влияют на жизнь людей на Земле, поэтому астрологи часто предупреждают об опасных периодах и дают рекомендации, как минимизировать риски. В нашей статье вы смогли узнать о главных правилах, которых нужно придерживаться во время коридора затмений, чтобы этот период не доставил хлопот. Ранее Life.ru рассказал о том, каким трём знакам зодиака повезёт в последнюю неделю августа, по прогнозу Тамары Глобы.

Пророк из Индии рассказал, что ждёт Россию и мир в 2025 году
Пророк из Индии рассказал, что ждёт Россию и мир в 2025 году
Обложка ©

Freepik

Дана Третьякова
  • Wow
  • Мистика
  • Эзотерика
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров