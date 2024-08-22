Пророк из Индии рассказал, что ждёт Россию и мир в 2025 году

Два года назад индийский пророк-астролог побывал на известном российском ток-шоу с Андреем Малаховым. Тогда он сделал прогноз на будущее, и все его предсказания сбылись. Недавно телеведущий вновь пообщался с пророком и узнал, какими будут ближайшие несколько лет. Малахов и зрители очень удивились, когда услышали ответ Аджая Бхамби. Life.ru рассказал, что индийский пророк предрёк России и миру в 2025 году и почему к его предсказаниям стоит прислушаться.

Кто такой Аджай Бхамби

Индийский пророк Аджай Бхамби приехал в Москву и предсказал будущее России. Фото © Youtube / Ajai Bhambi Channel

Аджай Бхамби на протяжении долгих лет является одним из самых известных астрологов-предсказателей в Индии. Его слава уже обошла весь мир, а в числе его клиентов влиятельнейшие люди Азии, звёзды Голливуда и даже мировые политики. Свои удивительные способности Бхамби начал проявлять ещё в детстве. Он одним из первых популяризировал астрологию на телевидении и быстро стал известным. Сейчас Аджай также является писателем: он написал несколько книг на хинди и английском языке, а его статьи можно частенько увидеть в престижных мировых газетах и журналах.

Предсказание Аджая Бхамби на 2025 год

По словам индийского провидца, основные изменения в мире начнут происходить в 2025 году. В мае планета Юпитер зайдёт в знак зодиака Близнецы, но в октябре она переместится в Рака. Декабрь станет переломным месяцем, так как Юпитер вернётся в знак Близнецов. «Прогулка» этой планеты окажет непосредственное влияние на всю экономическо-политическую сферу. Большие проблемы возникнут на Западе в связи с падением доллара. Также Восток начнёт набирать силу, что существенно ударит по Западу. Так как Юпитер символизирует доброту, интеллект, заботу и социализацию, 2025 год научит человечество наконец-то думать не только о себе, но и о других людях.

Что ждёт Россию в 2025 году

Астрологический прогноз на 2025 год для России говорит о благоприятном периоде. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Аджай Бхамби уверен, что Россию скоро ждёт благоприятный период за все пережитые страдания. «Гороскоп России очень хороший. Юпитер оказывает свое позитивное влияние на вашу страну. Финансовые дела пойдут прекрасно, Россия станет богаче и благополучнее. Конфликт с Украиной подойдет к концу в 2025-м, потому что Юпитер не любит проблем. Отношения наладятся, братские связи укрепятся. Вижу, что всё утихнет весной 2025. До марта продолжится напряженная обстановка на Ближнем Востоке. Возможно, будет и больше стран с политическими проблемами, но Юпитер поможет всем помириться», — заявил провидец Бхамби.

Также пророк уделил внимание и вопросу взаимоотношений между Россией и Индией, он рассказал, что наши страны вскоре сильно сблизятся, как это произошло с Китаем. Благодаря такому союзу, по словам Бхамби, Восток будет непобедим, а другие страны станут стремиться войти в этот «дружеский круг».

Аджай Бхамби предсказал наступление новой эры

Аджай Бхамби решил поделиться свои прогнозом на ближайшее десятилетие, вот только назвать его оптимистичным достаточно сложно. Пророк рассказал о том, что миру предстоит пережить серьёзные катаклизмы, но к 2033 году ситуация нормализуется. Более того, 2033 год, как считает Бхамби, станет началом новой эры. В своём предсказании астролог уделяет большое внимание «новому человеку», который будет добрым и очень творческим. В мире начнёт формироваться новое общество и новые ценности. Многие люди сбегут из больших городов ради уединения с природой.

Предсказания индийского пророка, которые сбылись

Пророк Аджай Бхамби предсказал конфликт на Украине и рассказал, что ждёт Россию. Фото © ТАСС / ZUMA / Chris Kleponis

В копилке Аджая Бхамби множество сбывшихся предсказаний. Он предугадывает не только политические события, но и природные катаклизмы. Бхамби предсказал победу Барака Обамы на выборах президента США, приход к власти индийской народной партии, смерть премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Помимо этого, пророк предсказал один из самых страшных терактов в Мумбаи в 2008 году и засуху в Индии. Насчёт военных действий на Украине астролог тоже знал и предупреждал.