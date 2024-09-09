Как ангел-хранитель подсказывает верный путь — эти 5 знаков нельзя игнорировать Нередко в жизни людям требуются наставления и помощь высших сил. Подать знак, что вы идёте не туда, могут и ангелы-хранители. Но что чаще остаётся вне нашего внимания? 9 сентября, 14:30 Божественное озарение: 5 знаков от ангела-хранителя, которые вы точно пропустили. Обложка © Шедеврум

Наверное, многие из вас замечали, как маленький ребёнок показывал пальцем в пространство и говорил, что там животное, человек, непонятный герой. Думаете, малыш фантазировал? Не факт. Скорее всего, в этот момент он заметил ангела. Ведь до семи лет дети чувствуют тонкий план и видят существ оттуда.

С возрастом люди утрачивают эту способность, но ангелы-хранители не теряют надежды пробиться к нам со значимыми посланиями. Дарья Мэджик Мастер восьми направлений Рейки

Мы привыкли думать, что ангел является в образе человека с нимбом над головой и крыльями за спиной. Но не всегда бывает именно так. Часто хранители приходят в формах фигур, энергий, животных. Люди видят их по-разному, ведь у каждого из нас личное восприятие тонкого мира.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonMaltsev

Считается, что каждому при рождении посылается один ангел-хранитель, который оберегает его всю жизнь. Но это не так. Новорождённым назначается разное число ангелов: от одного до четырёх, и даже более. Как рассказывает Life.ru психолог, мастер восьми направлений Рейки Дарья Мэджик, количество зависит от того, с какими задачами человек приходит в этот мир.

Главные задачи ангелов-хранителей: направлять на жизненном пути и помогать расти духовно, сохранять личные границы и внутреннюю целостность, защищать от невзгод и негативного тонкого плана. Дарья Мэджик Мастер восьми направлений Рейки

Так как мы, взрослые, не можем получать помощь ангелов напрямую, проводникам приходится посылать знаки. И когда мы следуем таким посланиям, всё складывается удачно. Если игнорируем — случаются неприятности. А иногда и вовсе кажется, что жизнь летит под откос. Давайте разберёмся, как же распознавать послания духовных наставников.

«Ангелы-хранители посылают знаки всем. Думать, что этого удостоены только избранные, — ошибка. И вам тоже они приходили — возможно, вы их просто пропустили», — обнадёживает эксперт. Итак, какие пять посланий легче всего не заметить?

Нужные люди

Как на самом деле ангел-хранитель пытается передать вам послание? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Amina 'ently

Как поясняет психолог, это когда незнакомцы на улице, в транспорте, в очереди произносят судьбоносные для вас фразы. Или друзья высказывают точку зрения, которую вы никак не ожидали от них услышать. Либо кто-то из членов семьи приносит неожиданные известия, наталкивающие вас на определённые озарения и мысли.

Подсказки подсознания

Вы проснулись с утра и решили, что срочно нужно пойти выпить капучино в кафе на Садовой улице прямо сейчас. Хотя обычно такое вам несвойственно. И Садовая через пять остановок от вашего дома. Да и всю жизнь предпочитаете чай. Дарья Мэджик Мастер восьми направлений Рейки

Если покопаетесь в памяти, вспомните, что такие моменты в вашей жизни были. Через эти неожиданные мысли ангелы-хранители хотят помочь решить какую-то задачу, получить ответы на сокровенные вопросы, которые найдёте как раз в кафе на Садовой.

Одинаковые цифры на часах

Что означают одинаковые цифры на часах? Фото © Shutterstock / FOTODOM / John Hanson Pye

Если вы часто видите на часах 03:03, 11:11, 21:21 — это знак, что ангел-хранитель рядом. Таким образом проводник хочет сказать, что вы на правильном пути и всё хорошо. Не игнорируйте подобные совпадения. Задумайтесь, на что наставляет вас ангел-хранитель? Куда направляет? В чём готов поддерживать?

Один и тот же сон

Часто люди не придают значения снам. А зря. Повторяющееся сновидение может быть важным знаком от ангела-хранителя, который не стоит игнорировать. Возможно, проводник хочет сказать, как вам избежать беды или правильно поступить в той или иной ситуации.

Мелкие неприятности

Как понять, что ангелы хотят выйти с вами на связь? Они будут посылать мелкие неприятности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

«Это может быть поломка стиральной машины, отмена рейса, опоздание на важную встречу — всё, что нарушает планы, что происходит неожиданно и на что мы можем сказать в ответ: "Да как так-то?!"», — приводит пример эксперт.

Такие знаки сигнализируют, что в жизни запустилась череда неблагоприятных событий. В подобных ситуациях нужно выдохнуть, остановиться, подумать и задать себе вопрос: «Что я делаю не так?» Если получаете такие знаки, значит, на энергетическом уровне происходит что-то плохое и ангелы дают понять, что идёте не туда. А ранее Life.ru рассказывал, почему дата 9 сентября 2024 года считается магической.