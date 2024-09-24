Праздник Каплуновской иконы Божией Матери 24 сентября: Чего нельзя делать в этот день Каплуновская икона Божией Матери очень почитается в православной церкви, поэтому праздник в честь неё отмечают ежегодно 24 сентября. Какие есть запреты на этот день? 23 сентября, 21:05 Казанская (Каплуновская) икона Божией Матери: Когда отмечают и что нельзя делать. Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

Каплуновская икона Божией Матери — уникальный образ, который является списком известной Казанской иконы. Она не раз проявляла чудо и помогала русскому народу, а в XVIII веке перед ней молился сам Пётр Первый. В этот день верующие отдают дань памяти и молятся перед иконой, в церквях устраивают праздничные службы и зажигают в честь этого события множество свечей. В этой статье Life.ru расскажет о том, как отмечают праздник Каплуновской иконы Божией Матери и что нельзя делать в этот день.

Когда отмечают праздник Каплуновской иконы Божией Матери

Каплуновская икона Божией Матери: Когда отмечают день памяти. Фото © azbyka

Когда отмечают православный праздник в честь Каплуновской иконы Божией Матери? Ежегодно 24 сентября. В 2024 году этот праздник пройдёт во вторник. Несмотря на будний день, всем верующим рекомендуют посетить церковь, помолиться перед чудотворной иконой и поставить свечку.

История церковного праздника 24 сентября

История церковного праздника обретения иконы уходит своими корнями в конец XVII века. Многие исследователи расходятся во мнениях о том, как на самом деле святыня появилась в селе Каплуново, в честь которого в последующем и получила своё название икона. Самой популярной версией является история, что священник Иоанн Ильич Уманов, живший в том самом селе, однажды приютил у себя трёх старцев, которые занимались иконописью. Чтобы отблагодарить отца Иоанна, они оставили ему в дар чудесный образ Божией Матери. Священник стал часто молиться перед новой иконой. Как рассказывает Life.ru священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой, вскоре к нему явилась Богородица и повелела отнести святыню в храм. Мужчина послушался и торжественно сопроводил образ святой в церковь. Люди очень полюбили этот образ и говорили, что он помогает им справиться с любыми напастями.

Как связаны победа в Полтавской битве и церковный праздник в честь Каплуновской иконы

Каплуновская икона Божией Матери: В чём она помогает. Фото © Wikipedia / Кившенко Алексей Данилович

Как связаны победа в Полтавской битве и церковный праздник в честь иконы Казанской Божией Матери. В 1709 году во время тяжёлой войны со шведами Пётр Первый отправился на великую битву. Находясь в Полтаве, он узнал, что в Харьковской области есть чудотворная Каплуновская икона. Тогда царь велел привезти её к нему. Армия очень ждала икону. Когда её доставили в лагерь, с ней отслужили молебен и провезли по войскам. Сам же Пётр Великий много часов на коленях молился перед святым образом и просил даровать победу в этой тяжёлой схватке. Как известно, Полтавская битва окончилась победой русских.

С тех пор икона стала ещё более почитаемой на Руси. Пётр Первый после победы вернул её в храм в серебряном окладе с украшениями. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Что можно и чего нельзя делать в православный праздник 24 сентября

Праздник Каплуновской иконы Божией Матери является важным событием в православной церкви. В православный праздник 24 сентября следует соблюдать религиозные обряды и традиции. Некоторые из запретов, которые могут быть связаны с этим праздником, включают в себя: Неуместное поведение и непочтительное отношение к иконе Божией Матери. В этот день следует проявлять уважение и благоговение к святыне. Употребление алкоголя и участие в праздничных гуляньях, несовместимых с духовными ценностями праздника. Нарушение поста и других религиозных обрядов, которые могут быть предписаны в этот день. Совершение греховных поступков и негативных действий, противоречащих учению Церкви.

Мирным людям в этот праздник полагается делать всё то, что совершают в обычные дни года. То есть не делать другим людям того, чего не желаешь себе; делать всё то хорошее, что ты хотел бы, чтобы делали тебе. Поэтому спешите творить добро. Если у вас есть возможность, сходите и причаститесь в этот день. Если нет возможности, то найдите в книгах или Интернете молитву перед этой иконой и почитайте её. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Молитва к иконе Божией Матери Казанской (Каплуновской)

Каплуновская икона Божией Матери — молитва. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtMediaWorx

Эта икона считается великой заступницей России и помощницей в борьбе с врагами. Перед ней часто молятся о сохранении единства страны и о победе наших воинов. Молитва Каплуновской иконе Божией Матери: «Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже, Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».



Важно помнить, что каждый праздник имеет свои особенности и требования, поэтому всем верующим следует соблюдать их с уважением и преданностью. Ранее Life.ru рассказал о пяти главных ошибках, которые объясняют, почему святые вас не слышат.

Авторы Любовь Свободная