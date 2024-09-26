Это заметили только сейчас: какую пасхалку скрывает скатерть в «Жил-был пёс»

«Жил-был пёс» — это не просто любимая история о дружбе волка и пса, это настоящий кладезь маленьких, скрытых от глаз деталей, заставляющих задуматься, сколько же труда и изобретательности вложили создатели в эту простую, казалось бы, историю. Одна из таких деталей прячется на самом видном месте — на свадебном столе.

Месть художников или киноляп

Советские аниматоры скрыли свои имена в мультфильме «Жил-был пёс». Фото © Кадр из мультфильма «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров / Kinopoisk

В одной из ключевых сцен мультфильма, когда волк, сытый и довольный, заявляет своё легендарное «Щас спою!», зритель видит стол, уставленный угощениями. Но мало кто обращает внимание на кайму скатерти, которая только на первый взгляд кажется обычным украшением. На самом деле это не просто орнамент, а настоящая подпись художников, которые, оставшись за кадром, решили увековечить себя в своём творении.

Художники мультфильма «Жил-был пёс» оставили тайное послание на скатерти. Фото © Кадр из мультфильма «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров / Kinopoisk

Это имена художников-постановщиков Эдуарда Назарова и Аллы Гореевой. В то время в СССР было принято сокращать титры ради экономии плёнки, содержащей серебро, что оставляло многих аниматоров без должного признания. Но творческая команда нашла выход: они вписали свои фамилии прямо в декорации мультфильма. Это был их способ оставить след и получить заслуженное внимание, пусть даже в виде скрытой пасхалки, которую заметят лишь самые внимательные зрители.

Советское креативное мышление в действии

Секреты мультфильма «Жил-был пёс»: что скрывает свадебный стол. Фото © Кадр из мультфильма «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров / Kinopoisk

Эта деталь стала символом креативности и находчивости советских аниматоров. Несмотря на давление и ограничения, они умудрились оставить свою подпись в истории, превратив скромную скатерть в настоящий памятник таланту и упорству. Художники вывели каждую букву вручную, подгоняя их под общий стиль орнамента, тем самым внося в мультфильм частичку себя.