Как раз и навсегда избавиться от пыли в квартире: 3 простых, но рабочих лайфхака

В каждом доме, даже самом чистом и ухоженном, неизменно присутствует пыль. Она покрывает полки, оседает на мебели, скапливается в углах, и кажется, что её никогда не бывает мало. Но откуда она берётся? Что это за таинственная субстанция, которая так легко пачкает всё вокруг?

В этой статье мы отправимся в увлекательное путешествие, чтобы разгадать тайну пыли. Мы узнаем, из чего она состоит, откуда появляется и как с ней бороться, чтобы сохранить свой дом чистым и уютным.

Что такое пыль

Что такое пыль и из чего она состоит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Пыль — это не просто грязь, а целая экосистема микроскопических частиц, которая окружает нас повсюду, в том числе и в домах. Нередко в её составе можно найти чешуйки кожи человека и животных, волосы и шерсть, пыльцу растений, клещей и их экскременты (основной источник аллергенов), грибы, бактерии, споры плесени и остатки насекомых.

Бывает, что пыль состоит и из неорганических частиц: почвы, песка, глины, минеральных частиц, попадающих из воздуха (например, из-за эрозии почвы), частиц асфальта, бетона и других строительных материалов, а также текстиля, бумаги, пластика.

Как пыль попадает в дом

Как пыль попадает в дом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Пыль в дом проникает из разных источников. Ветер надувает частички с улиц, строительных площадок, полей. Обувь и одежда, в которых мы выходим на улицу и возвращаемся, также приносят пыль в дом. Пыльца растений попадает через окна и вентиляцию. Клещи обитают в коврах, мягкой мебели и постельных принадлежностях. А чешуйками кожи и волос мы разбрасываемся сами.

Как избавиться от пыли дома навсегда: 3 лайфхака

К сожалению, полностью избавиться от пыли невозможно. Она всегда будет присутствовать в воздухе, ведь состоит из частиц, которые мы самостоятельно и производим. Невозможно не открывать окна, откуда, как мы уже знаем, она тоже попадает. Однако можно значительно снизить количество пыли в доме и сделать его более чистым и безопасным для здоровья.

1. Регулярная уборка

Почему важно регулярно убираться, чтобы в доме не было пыли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Trzykropy

Влажная уборка — лучший способ собрать пыль и предотвратить её повторное попадание в воздух. Протирайте поверхности смоченной в воде тряпкой, используйте пылесос с функцией влажной уборки. Регулярно стирайте постельное бельё, шторы и ковры, чтобы удалить пыль и клещей. Также не забывайте убирать пыль с книжных полок, за шкафами, под диванами. Применяйте во время уборки антистатические спреи, чтобы предотвратить притягивание пыли к поверхностям.

2. Контроль источников пыли

Систематическое проветривание помогает вывести из дома пыль, принесённую с улицы. Хорошо убирают в помещении пыль очистители воздуха с HEPA-фильтром, они способны эффективно захватывать её мельчайшие частицы, в том числе аллергены. Избегайте в доме материалов, которые легко накапливают пыль, таких как ковры с длинным ворсом, тяжёлые шторы. Если планируете завести домашних питомцев, выбирайте породы с короткой шерстью, которые меньше линяют. Регулярно чистите своих животных. Также следите за уровнем влажности в квартире. Высокая влажность способствует росту плесени и грибов. Используйте осушители воздуха.

3. Изменение образа жизни

Как навсегда избавиться от пыли в доме и что делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Чтобы дома было меньше пыли и грязи, следует приучить себя к нескольким простым привычкам. Переобувайтесь, заходя в дом, чтобы не приносить пыль с улицы. Регулярно делайте косметический ремонт, чтобы избавиться от трещин и щелей, через которые она может проникать. Используйте вытяжку во время готовки, чтобы избежать распространения частиц пищи и жира.