Рудименты эволюции: 7 странных частей тела, которые нам больше не нужны

Эволюция — штука не только гениальная, но и слегка забывчивая. Она формировала наше тело миллионы лет, по пути избавляясь от всего лишнего. Но, кажется, кое-что она оставила «на память». Что-то уже не выполняет свои функции, но всё ещё присутствует в нашем организме. Эти рудиментарные органы напоминают нам о жизни наших предков, и иногда задаёшься вопросом — зачем они вообще нам достались?

Копчик: хвост, который остался в прошлом

Эти части тела нам больше не нужны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / staras

Да-да, у нас был хвост! Копчик — это его остатки. Когда-то наши предки, как и другие приматы, использовали хвост для баланса, пока прыгали по деревьям. Сейчас копчик уже не выполняет такой важной роли, но без него мы бы не смогли так хорошо сидеть. Кстати, иногда он даже может превращаться в хвостик — это крайне редкое явление, но такие случаи были зафиксированы.

Мужские соски: загадка природы

Зачем мужчинам соски? Этот вопрос задают многие, и наука до сих пор не даёт точного ответа. Самая популярная теория: соски у мужчин остались с тех пор, когда человеческий эмбрион на ранней стадии развивался по женскому типу. У некоторых видов млекопитающих самцы могут вскармливать детёнышей, но человек к таким не относится.

Зубы мудрости: лишний запас на чёрный день

7 рудиментов, которые остались от предков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / perthstagedtosell

Когда наши предки жевали жёсткую пищу, третий набор моляров был необходим. Сегодня же мы живём с более мягкими диетами — и зубы мудрости чаще доставляют проблемы, чем приносят пользу. Многие люди либо вообще не имеют этих зубов, либо удаляют их при первых признаках дискомфорта. Зато это хороший повод вспомнить о том, что раньше жизнь была намного сложнее — и пища твёрже.

Ушные мышцы: привет от ночных хищников

Когда-то наши предки могли двигать ушами в разные стороны, чтобы лучше слышать приближение опасности. Сейчас нам уже не нужно «ловить» звуки так активно, но ушные мышцы всё ещё остались. Некоторые люди могут шевелить ушами, но этот навык вряд ли спасёт от хищников. Однако он добавляет шарма на вечеринках!

Мурашки: волосы дыбом на случай опасности

Что скрывает наше тело: рудименты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Erik Rous

Помните, как шерсть у кошек встаёт дыбом, когда они пугаются? Вот мурашки — это остаток такой же системы. Когда-то наши далёкие предки, покрытые густым мехом, использовали эту реакцию, чтобы казаться больше и грознее перед врагами. Сегодня мурашки появляются при холоде или эмоциональных переживаниях, но функции защиты у них больше нет.

Третье веко: ненужный щит для глаз

Мигательная перепонка — это то самое третье веко, которое есть у рептилий и некоторых млекопитающих. У человека его остатки всё ещё можно заметить в уголке глаза. Когда-то оно защищало глаза от пыли и ветра, особенно в условиях пустыни. Сейчас эта функция перешла к векам и слезам, но маленький рудимент продолжает напоминать о своём былом величии.

Аппендикс: орган, который не стоит списывать со счетов

Рудименты человека: зачем они нам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / CGN089

Аппендикс долгое время считали совершенно бесполезным, но исследования показывают, что он может служить резервуаром для полезных бактерий. Впрочем, многим людям его удаляют при воспалении — и они прекрасно живут без него. Однако врачи не рекомендуют избавляться от аппендикса без необходимости — возможно, в нём всё-таки есть нечто, чего мы пока не поняли.