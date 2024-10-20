Делегацию Бразилии на саммите БРИКС в Казани возглавит министр иностранных дел

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Вьейра возглавит делегацию страны на саммите БРИКС в Казани вместо президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом со ссылкой на заявление МИД сообщил портал G1.

«Министр Мауро Виейра был назначен руководителем бразильской делегации, которая примет участие в саммите БРИКС в Казани. Он отправляется [в Россию] сегодня вечером для участия во встрече», — гласит публикация.

Напомним, что Лула да Силва не сможет принять участие в саммите из-за состояния здоровья. Врач запретил ему длительные авиаперелёты, так как накануне обследования президент получил травму головы дома.