Делегацию Бразилии на саммите БРИКС в Казани возглавит министр иностранных дел
Министр иностранных дел Бразилии Мауру Вьейра возглавит делегацию страны на саммите БРИКС в Казани вместо президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом со ссылкой на заявление МИД сообщил портал G1.
«Министр Мауро Виейра был назначен руководителем бразильской делегации, которая примет участие в саммите БРИКС в Казани. Он отправляется [в Россию] сегодня вечером для участия во встрече», — гласит публикация.
Напомним, что Лула да Силва не сможет принять участие в саммите из-за состояния здоровья. Врач запретил ему длительные авиаперелёты, так как накануне обследования президент получил травму головы дома.
XVI саммит БРИКС стартует уже 22 октября и продлится три дня. Это будет событие исторического масштаба, уверены эксперты. О растущей популярности объединения говорит очередь из десятков государств, что хотели бы присоединиться к экономическому блоку.
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Александр Кряжев