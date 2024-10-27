Палестина высоко оценила идею Путина расширить «ближневосточный квартет»

Палестина поддержала президента России Владимира Путина и его идею расширения «ближневосточного квартета». Об этом РИА «Новости» сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении «квартета», поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путём прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», — сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.

Данное расширение сможет подорвать претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта. Таким образом, за счёт «уменьшения американской исключительности» сможет восстановиться мировой баланс в политическом процессе.