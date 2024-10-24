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24 октября, 11:24

Белоруссия, Лаос и Палестина заявили о готовности вступить в БРИКС 

Лидер Лаоса Тхонглун Сисулит и президент РФ Владимир Путин в Казани. Обложка © Life.ru

Лидер Лаоса Тхонглун Сисулит и президент РФ Владимир Путин в Казани. Обложка © Life.ru

Лидеры Белоруссии, Лаоса и Палестины готовы стать полноценными членами БРИКС. Об этом главы государств заявили на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани. По словам Александра Лукашенко, Союзная республика полностью разделяет философию объединения.

«Беларусь идёт к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения», — сказал Александр Лукашенко.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит отметил, что готов повысить уровень взаимодействия с БРИКС до полноправного участия. Также президент Палестины Махмуд Аббас поблагодарил лидеров за поддержку в конфликте с Израилем и изъявил желание полной интеграции.

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Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в ходе встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под главенством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Прямо сейчас в Татарстане проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

Николай Рюмин
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