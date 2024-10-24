Путин рассказал о лучшем мире, к которому стремятся Россия и БРИКС
Путин: Россия и страны БРИКС стремятся к лучшему миру
Путин. Обложка © Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ вместе с другими странами-участницами БРИКС стремится к построению лучшего мира, где уважалось бы мнение всех народов. Соответствующее заявление прозвучало на пленарном заседании саммита в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.
«Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира», — указал глава государства.
По словам Путина, в этом мире будут учитываться интересы и мнения всех народов, а также уважаться их право на суверенное развитие, будет признаваться ценность всех культур, религий и традиций.
Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Прямо сейчас в Татарстане проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».