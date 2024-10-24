Путин рассказал о лучшем мире, к которому стремятся Россия и БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ вместе с другими странами-участницами БРИКС стремится к построению лучшего мира, где уважалось бы мнение всех народов. Соответствующее заявление прозвучало на пленарном заседании саммита в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.

«Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира», — указал глава государства.

По словам Путина, в этом мире будут учитываться интересы и мнения всех народов, а также уважаться их право на суверенное развитие, будет признаваться ценность всех культур, религий и традиций.