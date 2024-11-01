Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи США Киеву на $425 млн

Вашингтон выделит Киеву очередной пакет вооружений на сумму в 425 миллионов долларов. Об этом объявила пресс-служба Пентагона.

В документе прописана передача боеприпасов для ЗРК NASAMS, РСЗО HIMARS и переносных ЗРК Stinger. Кроме того ВСУ получат артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, боеприпасы к противотанковым системам TOW, ПТРК Javelin и AT-4, средства подавления беспилотников, боеприпасы класса «воздух — земля», БТР Stryker, огнестрельное оружие и боеприпасы.