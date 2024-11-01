Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи США Киеву на $425 млн
Вашингтон выделит Киеву очередной пакет вооружений на сумму в 425 миллионов долларов. Об этом объявила пресс-служба Пентагона.
В документе прописана передача боеприпасов для ЗРК NASAMS, РСЗО HIMARS и переносных ЗРК Stinger. Кроме того ВСУ получат артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, боеприпасы к противотанковым системам TOW, ПТРК Javelin и AT-4, средства подавления беспилотников, боеприпасы класса «воздух — земля», БТР Stryker, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Ранее Life.ru уже рассказывал, что Украина получит от США пакет военных поставок на 400 миллионов долларов. Уточнялось, что его размер в денежном выражении составит 400 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы для HIMARS, выстрелы для миномётов, противотанковые средства, спутниковое оборудование связи, бронетехника и ПТРК.
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