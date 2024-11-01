Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 18:02

Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи США Киеву на $425 млн

Вашингтон выделит Киеву очередной пакет вооружений на сумму в 425 миллионов долларов. Об этом объявила пресс-служба Пентагона.

В документе прописана передача боеприпасов для ЗРК NASAMS, РСЗО HIMARS и переносных ЗРК Stinger. Кроме того ВСУ получат артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, боеприпасы к противотанковым системам TOW, ПТРК Javelin и AT-4, средства подавления беспилотников, боеприпасы класса «воздух — земля», БТР Stryker, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Российские «‎снайперы» с первого выстрела подбили гаубицу США в ДНР
Российские «‎снайперы» с первого выстрела подбили гаубицу США в ДНР

Ранее Life.ru уже рассказывал, что Украина получит от США пакет военных поставок на 400 миллионов долларов. Уточнялось, что его размер в денежном выражении составит 400 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы для HIMARS, выстрелы для миномётов, противотанковые средства, спутниковое оборудование связи, бронетехника и ПТРК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar