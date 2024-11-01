Российские «снайперы» с первого выстрела подбили гаубицу США в ДНР
Боец ВС РФ: «Гиацинт-Б» одним выстрелом уничтожил гаубицу M198 у Тернов
В ДНР у села Терны гаубица американского производства М198 была подбита одним ударом из пушки «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Об этом РИА «Новости» рассказал артиллерист с позывным Киров.
«Цели бывают разные — от поддержки пехоты до бронегруппы: и танки, и арторудия. В основном идёт контрбатарейная война и работа по тыловым районам (ВСУ – прим. Life.ru)… M198 две недели назад с первого выстрела», — поделился он.
Ранее российские артиллеристы предотвратили прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской Народной Республики у города Кременная. Всего 11 украинских бойцов попали под российский удар. Все уцелевшие силы противника ретировались в тыл.