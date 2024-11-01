В ДНР у села Терны гаубица американского производства М198 была подбита одним ударом из пушки «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Об этом РИА «Новости» рассказал артиллерист с позывным Киров.

«Цели бывают разные — от поддержки пехоты до бронегруппы: и танки, и арторудия. В основном идёт контрбатарейная война и работа по тыловым районам (ВСУ – прим. Life.ru)… M198 две недели назад с первого выстрела», — поделился он.