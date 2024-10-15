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15 октября, 05:11

Артиллеристы предотвратили прорыв украинской ДРГ из 11 солдат в Россию

Российские артиллеристы отбили попытку прорыва украинской ДРГ в ЛНР у Кременной

Российские артиллеристы предотвратили прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской Народной Республики у города Кременная. Об этом информирует военный эксперт Андрей Марочко.

«В ночное время суток в лесном массиве юго-западнее Шепиловки была выявлена группа украинских боевиков численностью 11 человек, которая скрытно пыталась проникнуть на подконтрольную нам территорию», — написал он в Телеграме.

По словам Марочко, ДРГ действовала грамотно и хорошо ориентировалась на данной местности. Однако их план был сорван огнём нашей артиллерии. После обнаружения диверсанты спешно сбежали сторону позиций ВСУ.

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А ранее ВС РФ поразили пункт временной дислокации 72-й бригады украинской армии в Днепропетровской области, использовав для удара оперативно-тактический комплекс «Искандер». Видео прилёта по укрывавшимся на территории завода в Павлограде бойцам ВСУ опубликовало Минобороны России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Андрей Бражников
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