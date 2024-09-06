Точное попадание: Российские артиллеристы разнесли САУ Caesar под Курском
Минобороны: ВС России уничтожили САУ Caesar в Курской области
Российские военные уничтожили одну из французских самоходных артиллерийских установок Caesar, которую применили Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 6 сентября.
ВС РФ уничтожили французскую установку Caesar в Курской области. Видео © Минобороны России
«Передвижение 155-мм самоходной артиллерийской установки ВСУ Caesar французского производства было обнаружено оператором разведывательного БПЛА ВС РФ в районе населённого пункта Николаево-Дарьино Курской области», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве дополнили, что оператор беспилотника проследил за артиллерийской установкой и вычислил место в лесу, где она временно была размещена. Военнослужащий получил координаты цели противника, после чего наши артиллеристы точным ударом уничтожили САУ противника. На месте, где находилось вооружение ВСУ, было зафиксировано возгорание.
А ранее Life.ru писал, что экипажи вертолётов Ка-52М «Аллигатор» ВС РФ ликвидировали живую силу и вооружение ВСУ под Курском. Удар наносился авиаракетами. Тем временем украинские войска за время боёв в курском приграничье потеряли более 10 тысяч бойцов и 24 пусковые установки РСЗО.
Минобороны России