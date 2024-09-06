Точное попадание: Российские артиллеристы разнесли САУ Caesar под Курском

Российские военные уничтожили одну из французских самоходных артиллерийских установок Caesar, которую применили Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 6 сентября.

В оборонном ведомстве дополнили, что оператор беспилотника проследил за артиллерийской установкой и вычислил место в лесу, где она временно была размещена. Военнослужащий получил координаты цели противника, после чего наши артиллеристы точным ударом уничтожили САУ противника. На месте, где находилось вооружение ВСУ, было зафиксировано возгорание.