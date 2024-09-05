Российские «Аллигаторы» истребили вторгшихся в Курскую область солдат и технику ВСУ

Экипажи вертолётов Ка-52М «Аллигатор» ВС России уничтожили живую силу и бронетехнику противника в приграничном районе Курской области, нанеся удар авиаракетами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве журналистам.

Там добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. Поразив цели, экипажи совершили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Цели были уничтожены.