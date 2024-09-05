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5 сентября, 12:49

Российские «Аллигаторы» истребили вторгшихся в Курскую область солдат и технику ВСУ

МО: Экипажи Ка-52М нанесли удар по личному составу СУ в курском приграничье

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река

Экипажи вертолётов Ка-52М «Аллигатор» ВС России уничтожили живую силу и бронетехнику противника в приграничном районе Курской области, нанеся удар авиаракетами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве журналистам.

Там добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. Поразив цели, экипажи совершили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Цели были уничтожены.

Появилось видео безжалостной охоты «Аллигаторов» на ВСУ под Курском
Появилось видео безжалостной охоты «Аллигаторов» на ВСУ под Курском

Тем временем потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за десять тысяч. Также украинские военные лишились 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семи американских М142 HIMARS и пяти М270 MLRS.

Никита Никонов
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