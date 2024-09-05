Российские «Аллигаторы» истребили вторгшихся в Курскую область солдат и технику ВСУ
МО: Экипажи Ка-52М нанесли удар по личному составу СУ в курском приграничье
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река
Экипажи вертолётов Ка-52М «Аллигатор» ВС России уничтожили живую силу и бронетехнику противника в приграничном районе Курской области, нанеся удар авиаракетами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве журналистам.
Там добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. Поразив цели, экипажи совершили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Цели были уничтожены.
Тем временем потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за десять тысяч. Также украинские военные лишились 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семи американских М142 HIMARS и пяти М270 MLRS.