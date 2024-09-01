Появилось видео безжалостной охоты «Аллигаторов» на ВСУ под Курском

Российские пилоты вертолётов Ка-52м уничтожили подразделения и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России и опубликовали видео с «Аллигаторами».

Работа вертолётов Ка-52. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи вертолётов Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — рассказали представители военного ведомства.

Авианаводчик сообщил, что все заявленные цели были уничтожены, а боевые машины вернулись в места дислокации.