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Регион
1 сентября, 12:54

Появилось видео безжалостной охоты «Аллигаторов» на ВСУ под Курском

МО РФ: Экипажи вертолётов Ка-52м нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Российские пилоты вертолётов Ка-52м уничтожили подразделения и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны России и опубликовали видео с «Аллигаторами».

Работа вертолётов Ка-52. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи вертолётов Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — рассказали представители военного ведомства.

Авианаводчик сообщил, что все заявленные цели были уничтожены, а боевые машины вернулись в места дислокации.

Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область
Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область

Ранее командир украинского подразделения воздушной разведки заявил, что ВС РФ пугающими темпами продвигаются к Красноармейску. Сам он рассказал, что никогда не видел подобного. По его словам, соотношение сил в регионе 1 к 5 в пользу российской армии.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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