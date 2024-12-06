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6 декабря, 13:36

Эрдоган: Асад так и не ответил на предложение Турции провести переговоры

Турция до сих пор не получила положительного ответа от президента Сирии Башара Асада на призывы провести двусторонние переговоры и обсудить актуальные переговоры. Об этом в беседе с представителями прессы в Стамбуле заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если вы помните, мы ранее обращались к Асаду. Мы предлагали встретиться и вместе определить будущее Сирии. К сожалению, нам до сих пор не удалось получить положительного ответа от Асада», — заявил он.

Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Напомним, речь о подготовке встречи Эрдогана и Башара Асада зашла в июле этого года. Тогда глава Турции заявил, что страна стремится к нормализации отношений с Сирией. В сентябре Эрдоган заявил, что готов встретиться с Асадом и ожидает ответа от Дамаска. О реакции сирийской стороны на это предложение не сообщалось.

Около двух недель назад повстанческие формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Боевикам удалось прорваться к Алеппо и захватить большую часть города. ВКС РФ помогают правительственным войскам сдерживать натиск террористов. Глубже в детали конфликта можно вникнуть в материале Life.ru.

Обложка ©

ТАСС / Zuma, AP/Rafiq Maqbool

Юрий Лысенко
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