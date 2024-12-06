Эрдоган: Асад так и не ответил на предложение Турции провести переговоры

Турция до сих пор не получила положительного ответа от президента Сирии Башара Асада на призывы провести двусторонние переговоры и обсудить актуальные переговоры. Об этом в беседе с представителями прессы в Стамбуле заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если вы помните, мы ранее обращались к Асаду. Мы предлагали встретиться и вместе определить будущее Сирии. К сожалению, нам до сих пор не удалось получить положительного ответа от Асада», — заявил он.