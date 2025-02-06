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Регион
6 февраля, 12:22

Примаков рассказал о проблемах с регистрацией Русского дома в Азербайджане

Примаков: Азербайджан направил ноту с требованием регистрации Русского дома

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что Азербайджан направил ноту о необходимости регистрации Русского дома в Баку. Заявление он озвучил в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это требование основано на межправительственном соглашении 1997 года.

«Пришла нота Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего Министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству», — пояснил Примаков.

Примаков подчеркнул, что Россия всегда была готова к регистрации своего культурного центра, но обращения к азербайджанским властям не давали результатов.

По его словам, предыдущее обострение ситуации произошло в 2017 году, когда Азербайджан потребовал немедленной регистрации. Примаков указал на отсутствие в азербайджанском законодательстве норм для регистрации российского информационно-культурного центра как местного юридического лица, что было признано как российскими, так и азербайджанскими министерствами. В 1998 году была достигнута договорённость о продолжении работы над этим вопросом.

В четверг азербайджанское информационное агентство Репорт сообщило о направлении официального уведомления российской стороне о прекращении деятельности Россотрудничества в стране. Также начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан уведомил США о прекращении работы Агентства США по международному развитию (USAID) на своей территории.

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Обложка ©

ТАСС / Евгений Мессман

Оксана Попова
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