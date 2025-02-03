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Регион
3 февраля, 12:31

Азербайджан на границе с Россией начал операцию по выявлению террористов

С 3 по 10 февраля в приграничных с Россией регионах Азербайджана проводится операция по обнаружению террористов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

«На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-Щит». Операции проводятся в соответствии с взаимной договоренностью, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В документе указано, что главной задачей является выполнение решений, касающихся пограничного сотрудничества, а также выявление и нейтрализация участников транснациональных организованных преступных групп и террористических организаций. Кроме того, планируется выявить каналы финансирования и материальные ресурсы, используемые для транспортировки оружия, взрывчатых веществ и наркотиков, а также провести мероприятие, нацеленные на предотвращение других незаконных действий.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Мышляева
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