Азербайджан на границе с Россией начал операцию по выявлению террористов

С 3 по 10 февраля в приграничных с Россией регионах Азербайджана проводится операция по обнаружению террористов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

«На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-Щит». Операции проводятся в соответствии с взаимной договоренностью, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В документе указано, что главной задачей является выполнение решений, касающихся пограничного сотрудничества, а также выявление и нейтрализация участников транснациональных организованных преступных групп и террористических организаций. Кроме того, планируется выявить каналы финансирования и материальные ресурсы, используемые для транспортировки оружия, взрывчатых веществ и наркотиков, а также провести мероприятие, нацеленные на предотвращение других незаконных действий.