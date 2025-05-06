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6 мая, 13:09

Ушаков: Послу США направлено приглашение на парад Победы

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Посол США в России Линн Трейси получила официальное приглашение на парад Победы 9 мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге во вторник, 6 мая.

«Приглашение американскому послу направлено. Будет ли она присутствовать — узнаем 9 мая», — отметил он, добавив, что на параде также ожидается присутствие нескольких ветеранов из США.

Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы
Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы

Как уже рассказывал Life.ru, в Кремле заявили о готовности Путина приветствовать американского лидера на Параде Победы в Москве. Песков отметил, что тема победы над фашизмом во Второй мировой войне сегодня «актуальна сейчас как никогда».

Марина Фещенко
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