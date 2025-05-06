Ушаков: Послу США направлено приглашение на парад Победы

Посол США в России Линн Трейси получила официальное приглашение на парад Победы 9 мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге во вторник, 6 мая.

«Приглашение американскому послу направлено. Будет ли она присутствовать — узнаем 9 мая», — отметил он, добавив, что на параде также ожидается присутствие нескольких ветеранов из США.