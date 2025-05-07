В честь юбилея Победы Лукашенко амнистировал около восьми тысяч осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По информации пресс-службы главы республики, под амнистию могут попасть около восьми тысяч осужденных.

«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Особое внимание уделено тем, кто искупил свою вину, возместив ущерб и продемонстрировав хорошее поведение в заключении. Амнистия также распространяется на уязвимые категории граждан, такие как несовершеннолетние, беременные женщины, родители-одиночки, инвалиды, жертвы Чернобыльской аварии и ветераны. Для пожилых заключённых предусмотрено смягчение наказания, а для осужденных за непредумышленные преступления — частичное сокращение срока.