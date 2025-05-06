Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг Запад критике за историческую агрессию против славянских народов. Он заявил, что Великая Отечественная война была лишь одним из примеров, обусловленных, по его мнению, чувством западного превосходства.

«Великая Отечественная война далеко не первое вторжение в славянский мир с Запада, неизлечимо страдающего недугом собственного превосходства», — сказал белорусский лидер на торжественном собрании в Минске, посвящённом 80-летию Победы советского народа в ВОВ.

Он подчеркнул, что война нанесла Белоруссии непоправимый урон, однако память о героизме предков жива в сердцах нынешних поколений.



