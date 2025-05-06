Лукашенко: Ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии со стороны других государств ответ Минска будет жёстким и мгновенным. По его словам, у республики есть средства для нанесения серьёзного, невосполнимого урона любому потенциальному противнику.

«В ответ на воинственную риторику западных политиков скажу коротко: у нас есть чем нанести неприемлемый и невосполнимый удар по агрессору», — отметил Лукашенко во время торжественного собрания в Минске, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

При этом он подчеркнул, что не стремится к конфликту.

«Вы должны знать: не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный», — сказал Лукашенко.