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Регион
6 мая, 16:09

Лукашенко: Ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии со стороны других государств ответ Минска будет жёстким и мгновенным. По его словам, у республики есть средства для нанесения серьёзного, невосполнимого урона любому потенциальному противнику.

«В ответ на воинственную риторику западных политиков скажу коротко: у нас есть чем нанести неприемлемый и невосполнимый удар по агрессору», — отметил Лукашенко во время торжественного собрания в Минске, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

При этом он подчеркнул, что не стремится к конфликту.

«Вы должны знать: не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко пригрозил злопыхателям «Орешником». По его словам, Белоруссии достаточно всего одного такого ракетного комплекса, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Марина Фещенко
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