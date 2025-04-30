Путин рассказал о реакции Лукашенко на фильм о Брестской крепости
Путин заявил, что Лукашенко понравился фильм «В списках не значился»
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В ходе марафона «Знание. Первые» президент России Владимир Путин ознакомился с трейлером фильма «В списках не значился», посвящённого Брестской крепости, и выразил свою положительную оценку. Кроме того, он передал создателям фильма слова благодарности от белорусского лидера Александра Лукашенко.
«Мы вчера, когда были в Волгограде, по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко говорили об этом. Он как раз сказал мне, что посмотрел этот фильм. Вас очень благодарил за эту работу. Вижу, что не зря, действительно, есть за что», — заявил глава государства.
Также глава государства отметил, что информация о подвигах Великой Отечественной войны должна быть подана «пронзительно и достоверно». Именного тогда она сможет проникнуть в душу человека. У создателей фильма получилось это сделать, кинокартина является настоящим «произведением искусства», добавил президент.
Напомним, что действие фильма начинается 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, роль которого исполняет Владислав Миллер, прибывает в Брест, чтобы начать службу. Но его не успевают внести в списки личного состава, а уже на следующее утро начинается война.