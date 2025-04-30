Путин рассказал о реакции Лукашенко на фильм о Брестской крепости

В ходе марафона «Знание. Первые» президент России Владимир Путин ознакомился с трейлером фильма «В списках не значился», посвящённого Брестской крепости, и выразил свою положительную оценку. Кроме того, он передал создателям фильма слова благодарности от белорусского лидера Александра Лукашенко.



«Мы вчера, когда были в Волгограде, по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко говорили об этом. Он как раз сказал мне, что посмотрел этот фильм. Вас очень благодарил за эту работу. Вижу, что не зря, действительно, есть за что», — заявил глава государства.

Также глава государства отметил, что информация о подвигах Великой Отечественной войны должна быть подана «пронзительно и достоверно». Именного тогда она сможет проникнуть в душу человека. У создателей фильма получилось это сделать, кинокартина является настоящим «произведением искусства», добавил президент.