В России могут объявить амнистию к 80-й годовщине Великой Победы
В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 80-й годовщине Победы
Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР внесли на рассмотрение проект постановления, которым предлагается объявить амнистию по случаю 80-летия Победы с Великой Отечественной войне. Документ опубликован в электронной базе ГД.
Парламентарии предлагают не запускать процедуры наказания в отношении тех, кто был впервые приговорён к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Амнистия может затронуть тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях по защите Отечества, представленных к госнаградам СССР и РФ, лиц младше 18 лет, матерей детей-инвалидов, холостых мужчин с несовершеннолетними детьми, мужчин старше 65 и женщин старше 60, инвалидов I и II групп, а также онкобольных III или IV группы. Этим гражданам могут также сократить срок наказания, если их осудили дольше, чем на пять лет тюрьмы.
«Постановление «Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в проекте постановления.
Под амнистию и сокращение срока также попадают осуждённые за преступления по неосторожности, осуждённые условно, а также те, кому неотбытый срок заметили на более мягкое наказание. Кроме того, в этот список входят осуждённые, которым отсрочили наказание и те, чьи наказания не связаны с тюрьмой.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму был внесён проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Однако тогда авторами документа были заявлены депутаты из КПРФ во главе с её председателем Зюгановым.
Life.ru