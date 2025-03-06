В России могут объявить амнистию к 80-й годовщине Великой Победы

Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР внесли на рассмотрение проект постановления, которым предлагается объявить амнистию по случаю 80-летия Победы с Великой Отечественной войне. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Парламентарии предлагают не запускать процедуры наказания в отношении тех, кто был впервые приговорён к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Амнистия может затронуть тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях по защите Отечества, представленных к госнаградам СССР и РФ, лиц младше 18 лет, матерей детей-инвалидов, холостых мужчин с несовершеннолетними детьми, мужчин старше 65 и женщин старше 60, инвалидов I и II групп, а также онкобольных III или IV группы. Этим гражданам могут также сократить срок наказания, если их осудили дольше, чем на пять лет тюрьмы.

«Постановление «Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в проекте постановления.

Под амнистию и сокращение срока также попадают осуждённые за преступления по неосторожности, осуждённые условно, а также те, кому неотбытый срок заметили на более мягкое наказание. Кроме того, в этот список входят осуждённые, которым отсрочили наказание и те, чьи наказания не связаны с тюрьмой.