В Госдуме захотели объявить амнистию к юбилею Победы

По инициативе депутатов Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым в нижнюю палату парламента внесён проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. На данный момент доступ к документу открыт в думской электронной базе.

«Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке её применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века — 80-летием Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов», — следует из пояснительной записки к проекту постановления.

Амнистия будет касаться, в частности, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов РФ, включая ФСИН, а также гражданского персонала российской армии и других организаций, участвовавших в боевых действиях.

Также планируется освободить несовершеннолетних, женщин, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми, инвалидов I и II групп, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет. Кроме того, под амнистию попадут граждане, осуждённые на срок до пяти лет включительно, а также те, кто совершил преступления без умысла.