В Госдуме захотели объявить амнистию к юбилею Победы
КПРФ внесла в Госдуму проект постановления об амнистии по случаю 80-летия Победы
По инициативе депутатов Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым в нижнюю палату парламента внесён проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. На данный момент доступ к документу открыт в думской электронной базе.
«Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке её применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века — 80-летием Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов», — следует из пояснительной записки к проекту постановления.
Амнистия будет касаться, в частности, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов РФ, включая ФСИН, а также гражданского персонала российской армии и других организаций, участвовавших в боевых действиях.
Также планируется освободить несовершеннолетних, женщин, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми, инвалидов I и II групп, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет. Кроме того, под амнистию попадут граждане, осуждённые на срок до пяти лет включительно, а также те, кто совершил преступления без умысла.
При этом лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против личности и безопасности государства, под амнистию не попадут.
Напомним, в этом году исполняется ровно 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В связи с данным событием страны СНГ совместно отметят важную дату. Президент России также уточнил, что в этом году празднество должно пройти особенно ярко и торжественно.
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