Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 11:28

Росгвардия объявила об «амнистии» для владельцев оружия за его передачу на СВО

Росгвардия объявила «амнистию» для владельцев оружия, которые будут готовы расстаться с ним, пожертвовав его на нужды специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале. Речь идёт о случаях, когда владельцы «стволов» совершили незначительные административные правонарушения.

«За отдельные административные правонарушения в области оборота оружия, такие как несвоевременное обращение для его регистрации (перерегистрации), если они не повлекли негативных последствий, граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — сказано в публикации.

Накосячившего Гуфа призвали выступить перед бойцами СВО после выходки в бане
Накосячившего Гуфа призвали выступить перед бойцами СВО после выходки в бане

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в планах у предприятия — втрое нарастить поставки беспилотников российской армии до конца 2024 года. Он отметил кратно возросшую смертоносность данного типа вооружения, которое ранее «считалось игрушкой».

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Росгвардия
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar