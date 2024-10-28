Росгвардия объявила об «амнистии» для владельцев оружия за его передачу на СВО

Росгвардия объявила «амнистию» для владельцев оружия, которые будут готовы расстаться с ним, пожертвовав его на нужды специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале. Речь идёт о случаях, когда владельцы «стволов» совершили незначительные административные правонарушения.

«За отдельные административные правонарушения в области оборота оружия, такие как несвоевременное обращение для его регистрации (перерегистрации), если они не повлекли негативных последствий, граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — сказано в публикации.