В Кремле оценили принятие ГА ООН резолюции РФ о годовщине окончания Второй мировой войны

Кремль положительно воспринял одобрение Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции, посвящённой 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Положительно, как ещё можно это расценивать», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, текущий год, отмечающий 80-летие Победы, является крайне значимым для России, и всё, что с ним связано, имеет особое символическое и содержательное значение. Он также отметил, что большинство стран мира разделяют этот подход.