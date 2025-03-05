В Кремле оценили принятие ГА ООН резолюции РФ о годовщине окончания Второй мировой войны
Песков: Большинство стран разделяют подход России по 80-летию Победы
Кремль положительно воспринял одобрение Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции, посвящённой 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Положительно, как ещё можно это расценивать», — сказал представитель Кремля.
По его мнению, текущий год, отмечающий 80-летие Победы, является крайне значимым для России, и всё, что с ним связано, имеет особое символическое и содержательное значение. Он также отметил, что большинство стран мира разделяют этот подход.
Напомним, генеральная Ассамблея ООН одобрила российскую резолюцию «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны». Документ был представлен Россией в сотрудничестве с Арменией, Китаем, Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном, Сербией, Туркменистаном и Узбекистаном и состоит из трёх пунктов. В частности, резолюция призывает государства-члены ООН, НПО и частных лиц отмечать 8 и 9 мая как дни памяти всех жертв Второй мировой войны.
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