Лукашенко приехал на празднование Дня Победы в Москву вместе с сыном

Стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву в месте с сыном Николаем для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Известно, что Лукашенко в числе первых прибыл в Андреевский зал Кремля, чтобы посетить концерт для Глав делегаций, приглашённых на торжественные мероприятия. В зале также собрались президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никола Пашинян и другие лидеры стран, прибывшие на Парад Победы в Москву.