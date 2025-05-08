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8 мая, 18:49

Лукашенко приехал на празднование Дня Победы в Москву вместе с сыном

Александр Лукашенко с сыном Николаем. Обложка © Петр Ковалев / ТАСС

Александр Лукашенко с сыном Николаем. Обложка © Петр Ковалев / ТАСС

Стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву в месте с сыном Николаем для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Известно, что Лукашенко в числе первых прибыл в Андреевский зал Кремля, чтобы посетить концерт для Глав делегаций, приглашённых на торжественные мероприятия. В зале также собрались президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никола Пашинян и другие лидеры стран, прибывшие на Парад Победы в Москву.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо таки смог добраться до Москвы на празднование Дня Победы. Life.ru публиковал кадры его прибытия во Внуково. Накануне Эстония, Литва и Латвия отказались пропускать самолёт Фицо на пути в Россию.

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Полина Никифорова
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