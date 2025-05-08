Лукашенко: Белоруссия не собирается входить в состав другой страны

Белоруссия сохранит собственную независимость и не станет частью других государств. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске.

«Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: «В какой состав мы войдём завтра? В какую страну внутрь войдём?» Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что развитие высоких технологий является ключевым приоритетом для страны, поскольку видит в технологическом прогрессе основу для стабильности и успешного международного партнерства.

