«Не хочу вас запугивать»: Лукашенко рассказал, ждать ли миру новой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем войны не предвидится. Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что сейчас Запад всеми силами стремится исказить память об исторических событиях 80-летней давности. Именно поэтому сегодня стране необходимо бороться за умы и сердца молодёжи, чтобы избежать повторения той войны.