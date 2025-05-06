«Не хочу вас запугивать»: Лукашенко рассказал, ждать ли миру новой войны
Александр Лукашенко заявил, что «войны завтра не будет»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем войны не предвидится. Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что сейчас Запад всеми силами стремится исказить память об исторических событиях 80-летней давности. Именно поэтому сегодня стране необходимо бороться за умы и сердца молодёжи, чтобы избежать повторения той войны.
Ранее Лукашенко заявлял о готовности Белоруссии к жёсткому и мгновенному ответу в случае агрессии со стороны других государств. Он отмечал, что у республики есть средства для нанесения «невосполнимого удара» любому потенциальному противнику.