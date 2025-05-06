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6 мая, 19:57

«Не хочу вас запугивать»: Лукашенко рассказал, ждать ли миру новой войны

Александр Лукашенко заявил, что «войны завтра не будет»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем войны не предвидится. Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что сейчас Запад всеми силами стремится исказить память об исторических событиях 80-летней давности. Именно поэтому сегодня стране необходимо бороться за умы и сердца молодёжи, чтобы избежать повторения той войны.

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Ранее Лукашенко заявлял о готовности Белоруссии к жёсткому и мгновенному ответу в случае агрессии со стороны других государств. Он отмечал, что у республики есть средства для нанесения «невосполнимого удара» любому потенциальному противнику.

Антон Голыбин
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