На открытии выставочного центра в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что его пребывание у власти несколько затянулось. Он объяснил это необходимостью подготовки новых кадров для управления страной и попросил граждан «потерпеть».

«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался, но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул важность раскрытия потенциала молодежи и призвал граждан ответственно относиться к своей работе. Он также акцентировал внимание на патриотизме, заявив, что настоящие защитники Белоруссии — это люди, любящие свою страну и стремящиеся передать её процветающей будущим поколениям.