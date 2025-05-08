Лукашенко заявил, что его президентство затянулось и призвал белорусов «потерпеть»
Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии
На открытии выставочного центра в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что его пребывание у власти несколько затянулось. Он объяснил это необходимостью подготовки новых кадров для управления страной и попросил граждан «потерпеть».
«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался, но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул важность раскрытия потенциала молодежи и призвал граждан ответственно относиться к своей работе. Он также акцентировал внимание на патриотизме, заявив, что настоящие защитники Белоруссии — это люди, любящие свою страну и стремящиеся передать её процветающей будущим поколениям.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другой страны. Он также подчеркнул, что развитие высоких технологий является ключевым приоритетом для страны, поскольку видит в технологическом прогрессе основу для стабильности и успешного международного партнёрства.