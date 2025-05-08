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Регион
8 мая, 11:12

Лукашенко заявил, что его президентство затянулось и призвал белорусов «потерпеть»

Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии

На открытии выставочного центра в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что его пребывание у власти несколько затянулось. Он объяснил это необходимостью подготовки новых кадров для управления страной и попросил граждан «потерпеть».

«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался, но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул важность раскрытия потенциала молодежи и призвал граждан ответственно относиться к своей работе. Он также акцентировал внимание на патриотизме, заявив, что настоящие защитники Белоруссии — это люди, любящие свою страну и стремящиеся передать её процветающей будущим поколениям.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другой страны. Он также подчеркнул, что развитие высоких технологий является ключевым приоритетом для страны, поскольку видит в технологическом прогрессе основу для стабильности и успешного международного партнёрства.

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Наталья Демьянова
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