Главы иностранных делегаций прибывают в Кремль на Парад Победы
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Почётные гости — лидеры государств и главы иностранных делегаций — прибывают в Московский Кремль на Парад Победы. Кадры публикует кремлёвская пресс-служба.
Напомним, 9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из союзных стран. Москва приняла высоких гостей со всего мира. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.