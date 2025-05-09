Главы иностранных делегаций прибывают в Кремль на Парад Победы

Напомним, 9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из союзных стран. Москва приняла высоких гостей со всего мира. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.